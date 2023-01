Atualizada às 15h10 do dia 9 de janeiro de 2023

O empresário e presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Verde, Lucimário Benedito Camargo, conhecido como Mário Furacão, se filmou em Brasília, no Distrito Federal, na tarde deste domingo (8), durante os atos antidemocráticos. Nas imagens, enrolado com uma bandeira do Brasil no pescoço, ele aparece dentro do Palácio do Planalto e, ao som de bombas e gritos, ataca o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a polícia.

No vídeo, Mário diz que os policiais que estavam jogando bomba para tentar dispersar os manifestantes são “covardes” e que “o poder emana do povo e o povo não vai sair. O povo não vai deixar ladrão governar o país, nem narcotraficante, muito menos comunista!”, afirma.

Mário também comenta que “a Constituição [Federal] agora é do povo” e atacou o Supremo Tribunal Federal (STF), afirmando que os ministros não a respeitam".

A direção da CDL de Rio Verde repudiou os atos terroristas e informou ao POPULAR que a presença de Mário Furacão nas manifestações não tem relação com a entidade e que ele está no local somente como empresário. A CDL de Rio Verde afirmou que Furacão irá renunciar o cargo presidencial. "No final do ano passado, Mário Furacão já tinha decidido que iria renunciar ao cargo de presidente da entidade".

A Companhia destacou também que é falsa as informações de que Mário Furacão tenha sido preso. O empresário permanece em Brasília. O POPULAR tentou contato por ligação e também por mensagens com Mário, contudo, sem sucesso.