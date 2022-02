Política Presidente do TJ-GO descarta revisão de custas judiciais Em entrevista ao Chega Pra Cá, Carlos Alberto França diz que cobranças, que são alvo de críticas por parte da OAB-GO, bancam custeio do Judiciário

O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), Carlos Alberto França, descarta a possibilidade de revisão de custas judiciais no Estado, alvos de crítica da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO). Em entrevista ao Chega Pra Cá, da jornalista Cileide Alves, ao justificar os altos valores cobrados no Estado, o presidente afirmou que as custas bancam t...