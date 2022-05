Política Presidente do TRE-GO diz que 'Justiça Eleitoral está mais preparada para enfrentar as fake news' Maior desafio neste ano de eleições é o enfrentamento à desinformação, avalia Itaney Campos, que tomou posse no cargo em 29 de abril para o biênio 2022-2024

O maior desafio neste ano de eleições é o enfrentamento à desinformação, avalia o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO), Itaney Campos, que tomou posse no cargo em 29 de abril para o biênio 2022-2024. Nesta entrevista ao POPULAR, ele observa que as fake news “circulam e se propagam com uma velocidade grande, sendo possível causar manipulação na vontade livre do ...