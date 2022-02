Política Presidente nacional do PTB destitui direção em Goiás

Em meio a disputas internas, a presidente nacional do PTB, Graciela Nienov, que voltou a comandar a sigla no País, destituiu nesta quarta-feira (23) a direção do partido em Goiás. A ação tem sido interpretada como uma retaliação a Eduardo Macedo, que presidia a sigla no Estado e é do grupo adversário de Graciela dentro do PTB.A assessoria da presidente nacional afirma que ...