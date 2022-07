Política Primo de Caiado doou R$ 1,8 mi ao União Brasil

Primo do governador Ronaldo Caiado, o empresário Emival Ramos Caiado Filho doou R$ 1,8 milhão ao diretório nacional do União Brasil. O chefe do executivo goiano é presidente do partido no estado e pré-candidato à reeleição. No entanto, Emival afirma que sua doação é direcionada a Pernambuco. Caiado também diz que não é próximo politicamente do primo.O detalhamento das r...