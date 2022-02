Política Procurador recua e agora pede bloqueio de bens de Moro Lucas Rocha Furtado, que havia solicitado que investigação fosse arquivada, quer apurar se houve tentativa de burlar imposto; ex-juiz fala em abuso de poder

O subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado, que atua no Ministério Público junto ao TCU (Tribunal de Contas da União), pediu nesta sexta-feira (4) que seja decretado o bloqueio de bens de Sergio Moro, ex-juiz responsável por processos da Lava Jato e pré-candidato a presidente.O pedido foi feito no âmbito do processo que investiga eventual conflito de interesses na contrata...