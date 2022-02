Política Produtores acusam prejuízos com alta nos custo da suinocultura em Goiás Alta nos custos de produção, menor exportação e queda de preço devido ao excesso de oferta no mercado interno já acarretam redução e mesmo paralisação de atividades

Produtores independentes de suínos no Brasil acusam prejuízos, desde setembro de 2021, que se agravaram neste início de 2022 e devem levar a uma diminuição da produção e até mesmo à paralisação de atividades, com risco de afetar já em meados do ano a oferta e o preço da carne suína ao consumidor brasileiro. Uma série de fatores é apontada como causa da baixa rem...