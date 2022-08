Política PROFESSOR PANTALEÃO (UP)

A candidatura da Unidade Popular ao governo do estado de Goiás é favorável ao uso de câmeras nas fardas policiais, haja visto que este é um instrumento que, além de servir para a coleta de provas em ocorrências policiais, inibe também o uso de violência e abusos por parte das forças da Polícia Militar. Como bem é observado no estado de São Paulo, as mortes cometidas po...