Política Projeto aumenta salário dos vereadores de Goiânia, a partir de 2025, em 21% Texto proposto pelo vereador Clécio Alves (MDB) prevê que o subsídio dos integrantes do Legislativo goianiense seja fixado de acordo com o artigo 29 da Constituição Federal

O projeto de emenda à Lei Orgânica do Município que aumenta em quadro cadeiras a quantidade de vereadores de Goiânia também aumenta os salários dos parlamentares em 21%. O texto proposto pelo vereador Clécio Alves (MDB) prevê que o subsídio dos integrantes do Legislativo goianiense seja fixado de acordo com o artigo 29 da Constituição Federal. Na norma, é estabe...