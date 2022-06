Política Projeto prevê uso do PIX para pagar transporte coletivo, em Goiás Aceito em praticamente todo comércio, pix pode ser a próxima novidade na hora de andar nos ônibus no Estado.

Proposta apresentada pelo Deputado Estadual Wilde Cambão (PSD) propoê um Projeto de Lei (PL), para que os usuários do transporte coletivo de Goiás, possam pagar as passagens através do PIX. Em sua justificativa para o projeto, o deputado lembra dos avanços principalmente no que diz respeito às formas de pagamento e todos os lugares onde já é aceito o pix como forma ...