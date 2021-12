Política Projeto que cria cargos no TJ é aprovado na Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás De acordo com o projeto, que agora segue para apreciação no Plenário da Alego, cada Câmara será composta por 10 desembargadores, além dos seus respectivos assessores de gabinete e das secretarias

Foi aprovado na Comissão Mista da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), nesta terça-feira (14), o Projeto de Lei nº 9266/21, que altera a Organização Judiciária de Goiás. Enviado pelo desembargador Carlos Alberto França, presidente do Tribunal de Justiça (TJ-GO), o PL prevê a criação de duas novas câmaras julgadoras no TJ-GO, uma Câmara Criminal e uma Câmara Cível. De aco...