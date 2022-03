Política Projeto que cria Sistema Nacional de Educação é aprovado no Senado A matéria tem a finalidade de integrar as políticas educacionais da União e será agora enviada para a análise da Câmara dos Deputados

Foi aprovado no Senado, nesta quarta-feira (9), por unanimidade, o projeto que cria o Sistema Nacional de Educação (SNE). A matéria tem a finalidade de integrar as políticas educacionais da União e será agora enviada para a análise da Câmara dos Deputados, onde já tramita uma proposta com o mesmo objetivo. De autoria do senador Flávio Arns (Podemos-PR), o Projet...