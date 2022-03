Política Projeto quer efetivar dia de afastamento do trabalho após morte de pet em Goiás De acordo com a justificativa do projeto, o deputado alega que os pets “deixaram de ser meros acessórios” e passaram a ser considerados “membros da família"

Um projeto de lei (PL), que foi apresentado na Assembleia Legislativa de Goiás, visa alterar Lei nº 20.756, de 28 de janeiro de 2020, e tornar efetivo o exercício do dia de afastamento do trabalho em virtude do falecimento de animal de estimação para servidores públicos do Estado. O documento é de autoria do deputado estadual Charles Bento (PRTB). De acordo com a ...