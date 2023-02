Política Promessa de compensação traz otimismo a Caiado Em encontro com o ministro da Fazenda, governadores tiveram aceno do governo federal de que estados receberão recomposição

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), demonstrou, nesta terça-feira (2), otimismo sobre a recomposição da arrecadação do estado. Acompanhado de outros cinco governadores, o goiano participou, em Brasília, de reuniões com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, em que o tema f...