Política ‘Promissora’, diz Vitor Hugo sobre conversa com presidente do PL Deputado articula filiação por meio do diretório nacional, e tenta viabilizar candidatura ao governo de Goiás; Canedo diz que sigla segue com Mendanha

Com intenção de disputar o governo de Goiás na eleição de outubro, o deputado federal Vitor Hugo (União Brasil) articula sua filiação ao PL por meio do diretório nacional. Próximo do presidente Jair Bolsonaro, que se filiou à sigla em novembro, ele esteve com o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, durante o último fim de semana e classifica a conversa como...