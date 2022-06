Política Promoção de procuradores e novas funções no MP-GO são aprovadas na Alego Os dois projetos foram aprovados com unanimidades pelos deputados estaduais nesta quarta-feira (15)

A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou em primeira votação, na manhã desta quarta-feira (15), o projeto de lei do executivo que prevê a promoção dos procuradores do estado que estejam há mais de 15 anos nas classes inicial ou intermediária e a proposta do Ministério Público de Goiás (MP-GO), que cria 20 funções gratificadas de coordenador de promotoria de justiça. O projet...