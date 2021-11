Política Proposta da CPI deixa lacunas para acelerar análise de pedidos de impeachment Colegiado reage aos mais de 130 pedidos de impedimento contra o presidente Jair Bolsonaro que até agora foram ignorados pelos presidentes da Câmara desde 2019

O estabelecimento de um prazo máximo de 60 dias para que o presidente da Câmara e do Senado analisem pedidos de impeachment de competência de cada Casa é o ponto-chave da proposta formulada pelos senadores da CPI da Covid para alterar a lei 1079, de 1950, conhecida como lei do impeachment. Com o texto, o colegiado reage aos mais de 130 pedidos de impedimento contra...