Atualizada às 13h35min



O Partido Republicano da Ordem Social (Pros) confirmou, nesta quinta-feira (12), a pré-candidatura do palestrante goiano Pablo Henrique Costa Marçal à Presidência da República. Por meio de nota, o partido disse que está "vivendo um outro momento e de cara nova" e concluiu que o nome do youtuber é "o melhor caminho".

Marçal se filiou ao Pros em 30 de março e anunciou sua pré-candidatura em evento com megaestrutura no dia 1º de maio, quando lotou a Arena Barueri, em São Paulo, e arrecadou cerca de R$ 1 milhão para sua campanha com a venda dos ingressos. A confirmação oficial do partido, no entanto, só aconteceu nesta quinta.

No anúncio da pré-candidatura, Marçal falou em um plano espiritual para governar. "O Senhor tem uma aliança com essa nação", declarou durante o evento. Segundo ele, 60% do eleitorado brasileiro não quer votar no pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, nem Jair Bolsonaro, do PL.

Ele afirma que a ideia se candidatar surgiu quando ele estava de férias em Miami, nos Estados Unidos. "É uma parada muito espiritual, mais do que lógica, mais do que do raciocínio. Se depender do meu raciocíonio, eu vou mudar deste país", disse em uma rede social.

Pablo Marçal é natural de Goiânia, tem 35 anos e se apresenta como empresário, investidor, promoter, palestrante e escritor. Ele iniciou sua vida profissional como funcionário da antiga Brasil Telecom, na capital. Nas redes sociais, o pré-candidato tem 2,2 milhões de seguidores no Instagram e 1,4 milhão de inscritos no YouTube.

Resgate em montanha

No dia 5 de janeiro, 32 pessoas precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros enquanto participavam de um treinamento motivacional de Pablo Marçal escalando o Pico dos Marins, em Piquete, interior de São Paulo. A expedição contava com 60 integrantes, mas quase a metade do grupo desistiu em função do cansaço e pelas más condições do tempo.

Segundo as autoridades, o grupo subiu sem equipamentos e fora do período recomendado para o percurso. Nos vídeos publicados por Marçal, é possível ver que, já na saída para a caminhada, as condições climáticas não eram adequadas para a trilha. Mesmo assim, ele insistiu na continuidade da expedição, chamando uma oração para que Deus pudesse “parar o vento”.

Nota do Pros:

“Vivendo outro momento e de cara nova o PROS recebeu a filiação de Pablo Marçal no dia 30 de março, confirmando o início de uma caminhada de renovação e mudança de atitude no partido.

Honrados pela filiação, concluímos que o melhor caminho para o PROS é ter Pablo Marçal como pré-candidato à Presidência do Brasil para escrever uma nova história e esse propósito guiará os nossos próximos passos rumo à prosperidade e a transformação social.

A partir de agora, Pablo Marçal irá levar a sua mensagem para todo o Brasil e até o dia 5 de agosto, na Convenção partidária, a sua candidatura será oficialmente aprovada pelo partido, democraticamente.”