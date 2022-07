Política Pros decide lançar André Antônio pré-candidato ao governo de Goiás Evento para tornar projeto oficial será no dia 26 de julho

O Pros decidiu, nesta quarta-feira (20), lançar pré-candidatura ao governo de Goiás. O nome escolhido é do empresário André Antônio. O lançamento oficial do projeto ocorrerá no dia 26 de julho. André conta que estava na lista de pré-candidatos a deputado federal pelo partido e foi convidado pela direção nacional para disputar o governo de Goiás. A reunião oco...