Política Pros desiste de chapa majoritária em Goiás e define apoio a Caiado Aliança foi definida em reunião nesta quinta-feira (28); convenção do partido está marcada para 2 de agosto

O Pros desistiu de lançar chapa majoritária em Goiás e deve apoiar o projeto de reeleição do governador Ronaldo Caiado (União Brasil). A decisão foi acertada nesta quinta-feira (28), em reunião do presidente estadual do partido, Dhone Rodrigues, com o governador. A sigla havia lançado a pré-candidatura do empresário André Antônio ao governo de Goiás e do d...