Política PSD confirma Vilmar Rocha ao Senado e aliança com Caiado Pessedista chega à disputa após muitas idas e vindas do partido que preside e diz que vai manter a candidatura, mesmo disputando contra antigos aliados

Depois de uma série de idas e vindas, o PSD confirmou a candidatura de Vilmar Rocha ao Senado em convenção com a presença do governador Ronaldo Caiado (UB), nesta sexta-feira (5). O presidente metropolitano do partido, Simeyzon Silveira, e o ex-prefeito de Formosa Itamar Barreto ficaram na primeira e segunda suplências, respectivamente.A sigla terá candidato isolado, isto...