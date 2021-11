Política PSD faz evento para alavancar Pacheco em meio a filiações de Moro e Bolsonaro Movimentação ocorre em meio à filiação de Sergio Moro ao Podemos e do anunciado ingresso de Jair Bolsonaro no PL

Em meio à filiação de Sergio Moro ao Podemos e do anunciado ingresso de Jair Bolsonaro no PL, o PSD de Gilberto Kassab fez nesta quarta-feira (24) um evento em Brasília com o objetivo de alavancar o nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), para a corrida ao Palácio do Planalto. Realizado no salão de eventos do hotel Royal Tulip, um dos mais caros de Brasíl...