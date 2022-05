Política PSD vai promover encontros regionais pró-Lissauer ao Senado Encontros devem começar em breve; pré-candidatura foi lançada oficialmente no domingo (22), durante evento realizado por entidades do setor produtivo

O PSD vai promover encontros regionais para evidenciar a pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, ao Senado. Ele foi lançado oficialmente à disputa pelo cargo no domingo (22), durante evento organizado por entidades do setor produtivo em Rio Verde. A informação é do presidente da sigla em Goiás, Vilmar Rocha. Lissauer, que desist...