Política PSDB e PT veem cenário favorável para aliança em torno de Marconi Para lideranças das duas legendas, Tasso Jereissati (PSDB-CE) fora da chapa presidencial de Simone Tebet (MDB-MS) favorece a articulação

Com o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) fora da chapa presidencial da senadora Simone Tebet (MDB-MS) e o diálogo do tucano com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lideranças do PT e PSDB goianos consideram que o cenário está mais favorável para a articulação de aliança dos dois partidos no Estado.No entanto, aliados do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) ainda apont...