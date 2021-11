Política PSDB em Goiás vai dividido para prévias das eleições 2022 Marconi Perillo, que está no comando interino do diretório estadual, anunciou apoio a João Doria; posição vai na contramão de carta a favor de Eduardo Leite divulgada por seis ex-dirigentes

A cúpula do PSDB goiano seguirá dividida para as prévias que definirão o candidato do partido à Presidência da República, marcadas para o próximo domingo (21). Nesta quarta-feira (17), o ex-governador Marconi Perillo, que está no comando interino do diretório estadual, anunciou apoio ao governador de São Paulo, João Doria, enquanto o presidente licenciado e também ex-gov...