A investigação da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) em relação a contrato da Saneago provocou também reação política. O diretório executivo do PSDB, principal partido de oposição ao governo de Ronaldo Caiado (DEM), divulgou nota questionando como o chefe do Executivo teve acesso a informações das investigações. As principais lideranças da sigla no estado são os ex-governadores Marconi Perillo e José Eliton.

“É inadmissível que um governador tenha informações privilegiadas, como as de agora, ou que use a polícia do Estado contra adversários ou em seu benefício. Já tivemos uma operação em que, inexplicavelmente, envolveram o ex-governador José Eliton sem que seu nome sequer tivesse sido mencionado no inquérito”, diz o texto, em referência a uma operação da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor) deflagrada em junho de 2021.

A nota também questiona por qual motivo que, na apuração atual, não foi deflagrada “operação feita com estardalhaço como fizeram em supostas irregularidades no governo passado”.

A reportagem questionou o governo de Goiás sobre como Caiado teve acesso às informações da investigação, se há previsão de mais mudanças na diretoria da Saneago e qual o posicionamento do Executivo diante das denúncias, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.