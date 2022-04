Política PSOL faz críticas a José Eliton e decide não participar de grupo liderado por PT e PSB em Goiás Presidente Cíntia Dias disse que o partido ampliará diálogo com siglas como PCB, PSTU, PCO e Unidade Popular

Contrário ao alinhamento com o ex-governador José Eliton (PSB), o PSOL decidiu não participar da frente de oposição liderada por PT e PSB em Goiás. A decisão foi anunciada oficialmente nesta segunda-feira (18) em nota assinada pela presidente estadual do PSOL, Cíntia Dias. “O PT está se alinhando aos braços do José Eliton e andar com a direita não é uma opção para o...