Política PSOL vê Lula fora de alianças para além da esquerda em 2022 O partido fala de que a aliança não deve "passar do PSB", que seria uma espécie de última fronteira na esquerda, a possibilidade de que Geraldo Alckmin (de saída do PSDB) seja o vice de Lula em uma chapa PT-PSB ainda não foi debatida a fundo no PSOL

No PSOL, acredita-se que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não conseguirá ampliar seu arco de alianças para além da esquerda em 2022. Alguns dos aliados, com a campanha de 2002 em mente, defendem um candidato da centro-direita. A frase que tem sido utilizada no partido é a de que a aliança não deve "passar do PSB", que seria uma espécie de última fronteira na esquer...