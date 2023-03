Política PT e Vanderlan brigam por Codevasf em Goiás; Caiado monitora Superintendência regional em Goiás só perde para a da Bahia em volume de recursos de emendas parlamentares no Orçamento a ser executado este ano, cerca de R$ 140 mi

Responsável pela distribuição de máquinas e equipamentos a municípios e depois de ganhar força por conta dos recursos do orçamento secreto no governo Jair Bolsonaro (PL), a superintendência regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba (Codevasf) virou um dos principais alvos de cobiça de grupos políticos no processo de divisão de c...