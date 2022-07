Política PT goiano formaliza pré-candidatura de Wolmir Amado ao governo estadual Nome foi confirmado durante encontro da executiva nacional realizado neste sábado (9)

O PT formalizou, em encontro realizado neste sábado (9), a pré-candidatura de Wolmir Amado ao governo de Goiás. Entre lideranças do partido, a expectativa é que o nome seja confirmado pelo executiva nacional, junto com as lideranças do PV e PCdoB, que formam a Federação Brasil Esperança. Ao POPULAR, Wolmir voltou a afirmar que o objetivo principal do partido ...