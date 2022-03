Política PT trabalha para fortalecer núcleo evangélico em Goiás No estado, grupo existe há dois anos e está organizado em 10 municípios; lideranças apostam em diálogo direto com a população

Com foco na campanha pela eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República, o diretório estadual do PT trabalha no fortalecimento do Núcleo dos Evangélicos e Evangélicas do Partido dos Trabalhadores (Nept) em Goiás. O movimento é nacional e já está organizado em pelo menos 21 estados. O foco na eleição deste ano partiu de Lula, que solicitou atenção no diál...