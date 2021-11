Política Quadro de saúde de Iris é grave, mas estável Ex-governador de Goiás está em uma UTI do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo; emedebista foi entubado neste fim de semana para tratamento de pneumonia

O quadro de saúde do ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB) permanece grave, mas estável. A informação foi confirmada neste domingo (7) pela assessoria de imprensa de Iris. O emedebista está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Iris foi entubado no sábado (6). De acordo com boletim médico ...