Política Quase 80% dos municípios goianos tiveram nota baixa no ranking de informações contábeis e fiscais Levantamento é feito pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e analisa dados relativos à gestão pública. Aparecida de Goiânia é a maior cidade entre as dez goianas com pior desempenho no ranking.

Quase 80% dos municípios goianos tiveram nota D ou E no ranking que mede a qualidade das informações contábeis e fiscais dos entes brasileiros. O levantamento é feito pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que analisa os dados relativos à gestão pública com base em uma série de critérios, que vão da entrega dos documentos no prazo à própria consistência das informações...