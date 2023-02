Política Quatro presos por atos golpistas foram candidatos em Goiás Dos 39 goianos detidos nas ações de vandalismo no dia 8 de janeiro, em Brasília, quatro disputaram eleições municipais em Goiânia, Goianápolis, Inhumas e Jandaia

Presos sob suspeita de atacar as instituições em Brasília e não aceitar o resultado das urnas, quatro dos goianos que estão no complexo da Papuda, na capital federal, já disputaram as eleições no estado. De acordo com listas divulgadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF), atualizadas no dia 30 de janeiro, há 39 goianos presos ...