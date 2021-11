Política “Que Deus tenha Iris no coração dele”, diz servidor municipal Divino Roberto Barbosa, de 60 anos, lembrou com carinho das ações do emedebista

O servidor municipal, Divino Roberto Barbosa, de 60 anos, lembrou com carinho das ações realizadas por Iris Rezende. “Que Deus tenha Iris no coração dele”, afirmou ao conversar com o POPULAR. O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia morreu na madrugada desta terça-feira (9) após ficar mais de três meses internado por complicações de um acidente vascu...