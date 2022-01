Política Queiroz contraria bolsonaristas ao se lançar a deputado federal Na manhã de domingo (16), Queiroz --que foi assessor do gabinete de Flávio na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro)-- revelou nas redes sociais a disposição de concorrer à Câmara de Deputados

Acusado de operar esquema de "rachadinha" no gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o policial aposentado Fabrício Queiroz contraria estratégia bolsonarista ao manifestar a pretensão de se lançar a deputado federal nas próximas eleições. Na manhã de domingo (16), Queiroz --que foi assessor do gabinete de Flávio na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio...