Política ‘Questão de interpretação’, diz Cruz sobre ações de órgãos de controle em Goiânia Prefeito também fez críticas à Lei de Licitações, afirmando que há ‘brechas’ que atrapalham a gestão pública e dificultam realização de obras

Ao encerrar o primeiro ano de mandato marcado por ações dos órgãos de controle contra contratos e projetos da Prefeitura de Goiânia, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) disse que os questionamentos são “questão de interpretação” e negou falhas na transparência do município. Em entrevista coletiva de balanço, no 6º andar do Paço Municipal, na manhã de quarta-feira (2...