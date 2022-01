Política Rafael Lara defende redução de custas judiciais e cartorárias em Goiás Em embate com o Poder Judiciário, presidente da seccional goiana da OAB quer liderar movimento em defesa da redução de custas judiciais e cartorárias

Empossado na semana passada, o novo presidente da seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO), Rafael Lara, promete começar no próximo mês a liderar um movimento em defesa da redução de custas judiciais e cartorárias, em um embate com o Poder Judiciário. “Elas são efetivamente excessivas e umas das mais caras do País”, afirma. Lara também falou ao POPU...