Rafael Lara Martins é eleito presidente da OAB em Goiás

Rafael Lara Martins será o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO) no biênio 2022-2025. Ele foi eleito nesta sexta-feira (19) com 7.279 votos, o que representa 39,57% dos votos válidos. O candidato de oposição Pedro Paulo de Medeiros recebeu 6.274 votos — 34,11% dos votos válidos, sendo seguido por Rodolfo Mota (14,92%) e Valentina Jungm...