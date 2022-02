Política Randolfe Rodrigues decide integrar campanha de Lula Senador anunciou nesta terça-feira (22) que não vai disputar as eleições para governador do estado do Amapá

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou nesta terça-feira (22) que não vai disputar as eleições para governador do estado do Amapá. Ele diz ter aceitado o convite do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para integrar a coordenação de sua campanha à Presidência da República.Randolfe não foi assertivo se será o coordenador-geral da campanha do petista ou se apena...