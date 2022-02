Política Reajuste do piso de professores deve gerar impacto de R$ 650 mi em Goiás Ônus anual da correção de 33,24% anunciada por Jair Bolsonaro (PL) é calculado pela FGM; prefeitos dizem ser inviável esse aumento

A atualização em 33,24% no piso salarial para professores da educação básica, anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 27, deve gerar um impacto superior a R$ 650 milhões por ano para os municípios goianos. Esta é a previsão inicial feita pela Federação Goiana dos Municípios (FGM), que, em conjunto com outras entidades, tem orientado prefeitos...