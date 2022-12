Política Reajuste salarial beneficia 1,8 mil servidores do Estado de Goiás Acréscimo para a cúpula dos poderes promove aumentos salariais em Goiás que podem variar de R$ 5,7 mil a R$ 9,5 mil em três anos; maioria ocorrerá de forma automática e impacto ainda não foi calculado

Cerca de 1,8 mil servidores, agentes públicos e pensionistas do estado de Goiás terão direito a aumentos salariais que podem variar de R$ 5,7 mil a R$ 9,5 mil ao longo dos próximos três anos, diante do efeito cascata dos reajustes concedidos à alta cúpula dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no País. O teto salarial no funcionalismo passará de R$ 39.293,32...