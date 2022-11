Política Reale Palazzo assumirá Secom de Goiânia Jornalista substitui Tony Carlo, que acertou saída há um mês

O jornalista Reale Palazzo será o novo secretário de Comunicação da Prefeitura de Goiânia, no lugar do também jornalista Tony Carlo. Ele era assessor da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO). O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) havia acertado a troca na Secom no início deste mês, quando Tony pediu um prazo para sair. Conforme mostrou O POPULAR nesta ...