Política Recém-chegados ao PL querem composição com Mendanha Aliados do ex-prefeito de Aparecida alimentam esperança de aliança com Vitor Hugo, o pré-candidato da sigla ao governo de Goiás

Apesar de o PL ter definido a pré-candidatura do deputado federal Vitor Hugo a governador de Goiás, aliados do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (Patriota), que se filiaram ao partido, alimentam a esperança de que Mendanha e Vitor Hugo, até as convenções, façam alguma composição visando o pleito de outubro. Na janela partidária, se filiaram ao PL os d...