Política Rede estadual de Educação vai pagar novo piso e reajuste de até 7,4% Governador anunciou salários com correção de 33,24% a 26.305 servidores em Goiás; porcentual é menor para professores que já recebem acima do piso

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) anunciou nesta quinta-feira (17) o pagamento do novo piso salarial para os professores da rede estadual de Educação. O anúncio foi feito em vídeo gravado ao lado da secretária de Estado da Educação, Fátima Gavioli. Com a medida, 26.305 servidores, entre ativos e inativos, passam a receber a remuneração com reajuste de 33,2...