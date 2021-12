Política Regional da DPU se manifesta “totalmente contrária” à proibição do passaporte da vacina em Goiás Nota cita diretrizes e ações tomadas pela Defensoria Nacional de Direitos Humanos (DNDH), além do Supremo Tribunal Federal (STF) e de outras Instituições em relação ao controle da pandemia

A Defensoria Regional de Direitos Humanos em Goiás publicou uma nota de esclarecimento, neste sábado (18), manifestando-se "totalmente contrária" ao pedido de proibição de exigência do passaporte vacinal. A Ação Civil Pública (ACP) foi ajuizada pela própria Defensoria Pública da União (DPU) em Goiás e teve parecer favorável do Ministério Público Federal (MPF) para a proibição do certificado de vacinação. Assinada pela defensora regional de direitos humanos da DPU em...