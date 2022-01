Política Relatório do Plano Diretor é aprovado sem ser lido Relatora leu resumo com a discriminação das emendas acatadas, mas o documento só foi compartilhado com os colegas, pelo WhatsApp, 13 minutos antes da votação

Às 10h42 desta quarta-feira (5), a vereadora Sabrina Garcêz (PSD), que fez o relatório final do projeto de lei complementar que dispõe sobre o Plano Diretor de Goiânia (PDG), enviou o parecer no grupo de WhatsApp da Comissão Mista, da Câmara Municipal. Por volta das 10h55, o relatório já estava aprovado pelo colegiado, com o único voto contrário do vereador Mauro Rubem (PT...