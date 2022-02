Política Renan defende apoio do MDB ao ex-presidente Lula já no 1º turno A declaração do parlamentar ocorreu após um encontro com o líder petista, na noite desta segunda-feira (31)

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) defendeu que o MDB apoie o ex-presidente Lula nas eleições deste ano, já no primeiro turno.A declaração do parlamentar ocorreu após um encontro com o líder petista, na noite desta segunda-feira (31). O governador de Alagoas e filho do senador, Renan Filho (MDB-AL), também participou da reunião, em São Paulo.“Tivemos uma conversa...