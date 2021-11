Política Renovação na Assembleia pode ser de ao menos 21% Até o momento, sete dos atuais 41 deputados estaduais devem tentar cadeira na Câmara Federal no ano que vem; outros dois podem não se candidatar a nenhuma vaga

A Assembleia Legislativa de Goiás já pode garantir ao menos 21% de renovação nas eleições do ano que vem, devido às não candidaturas à reeleição de parte dos atuais 41 deputados. Sete deles são pré-candidatos a deputado federal, ou cotados para isso por seus partidos, e dois não devem disputar nenhum cargo no próximo pleito.Já têm pré-candidaturas confirmadas na co...