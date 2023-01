Política Republicanos tem nova pasta Prefeito Rogério Cruz nomeou interinamente correligionária do Entorno do DF para comando de Relações Institucionais; vereadores desconhecem nova titular

Presidente do Republicanos em Valparaíso de Goiás, a assistente social Maria Yvelônia dos Santos foi nomeada secretária interina de Relações Institucionais (SRI) de Goiânia. Vereadores da base do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e da cúpula da Câmara afirmam que não sabiam sobre o assunto e que não têm qualquer informação sobre a nova auxiliar. O decreto com a nome...